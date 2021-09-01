Гастрономический фестиваль "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде планируют сделать ежегодным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Да, шеф!", который прошел в 2021 году в Нижнем Новгороде в рамках событийной программы празднования 800-летия города, планируют проводить ежегодно, сообщили в пресс-службе АНО "Центр 800" в среду.

"По заявлению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, фестиваль "Да, шеф!" станет ежегодным. Организаторы пообещали, что в следующем году фестиваль пройдет еще в ряде российских городов", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля 2021 года в ресторанах города шефы предлагали "Гастросет 800", разработанный к юбилею и представляющий фантазии поваров на тему "Новая нижегородская кухня". По результатам продаж лучший сет приготовил шеф ресторана "Сыроварня" Дмитрий Сазонов. Жюри из нижегородских и московских рестораторов, шефов, блогеров и гастрожурналистов выбрало фаворитом "Гастросет 800" шеф-повара ресторана Red Wall Ильи Русских.

Еще одно состязание между поварами-любителями и шеф-поварами прошло на главной сцене фестиваля. Жюри выбрало из 16 участников двух человек - шеф-повара местного "Кафе 38" Сабину Мельничук и инженера и кулинара-любителя Татьяну Кольцову, которые в супер-финале состязались с известным шеф-поваром Константином Ивлевым. В результате звание "Суперкулинар Поволжья" получила Мельничук.

Еще одни соревнования "Лучший завтрак будущего" прошли между командами школьников и поваров из восьми школ Нижегородской области. Участники должны были приготовить лучший завтрак будущего, который может быть рекомендован школьным столовым региона. При этом школьники и повара до выхода на сцену не знали, какие ингредиенты им достанутся - их они получили в "черном ящике". В результате конкурса команда школы № 71 из Дзержинска, представившая вариант утреннего бутерброда и салата, получила максимальную оценку жюри.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.