Ущерб от незаконной свалки в Петербурге превысил 154 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга в ходе проверки установила, что ущерб почвам от несанкционированной свалки, расположенной на улице 3-я Конная Лахта, превысил 154 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о порче земли, сообщается в среду на официальном сайте ведомства.

"Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку в связи с несанкционированным размещением отходов производства и потребления на земельном участке, расположенном на ул. 3-я Конная Лахта. Размер ущерба, причиненного почвам, превысил 154 млн рублей. Материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на свалке размещены и строительные отходы.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление к собственникам участка о возмещении ущерба. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.