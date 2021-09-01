Строительство 20 многоквартирных домов для детей-сирот начнут на Ставрополье в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2022 году намерены начать строительство 20 многоквартирных домов, в которых выделят квартиры для детей-сирот. Это позволит обеспечить квартирами около 1,5 тыс. человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"В большинстве территорий вопрос о выделении земли под жилье для детей-сирот решен. Всего отобрано 57 участков общей площадью около 150 тыс. кв. м. Это позволит построить жилье для 1,5 тыс. детей-сирот. Уже подготовлены необходимые для застройки документы. В 2022 году планируется начать возведение 20 многоквартирных домов, где получат квартиры дети-сироты", - говорится в сообщении.

На профильном совещании с губернатором Владимиром Владимировым было озвучено мнение о нехватке свободных земель для строительства домов. "Где-то есть муниципальный фонд, где-то участки можно выкупить. Предлагаю проработать возможности, чтобы участки, которые освобождаются после сноса ветхого и аварийного жилья, планировать в первую очередь под строительство домов для детей-сирот", - цитирует пресс-служба главу региона.

Необходимые участки в проблемных муниципалитетах Владимиров поручил определить к середине октября 2021 года. По данным краевого министерства имущественных отношений, до конца 2021 года квартиры получат около 400 человек из категории детей-сирот. С начала года новым жильем обеспечены уже 75 человек. Покупка жилья ежегодно проводится по региональной госпрограмме "Развитие образования" за счет краевого и федерального бюджетов. Основная часть приобретаемого жилья - квартиры в новостройках. В 2020 году в регионе квартиры получили 383 человека.