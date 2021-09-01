В Уфе к 450-летию города построят музей археологии, госпиталь, библиотеку и депозитарий

УФА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют построить и реконструировать десять объектов к 450-летию Уфы в 2024 году. В перечень вошли Центр спортивной борьбы, Евразийская библиотека, депозитарий и музей археологии, сообщила пресс-служба правительства республики в среду.

"В ходе совещания принято решение о включении в план мероприятий десяти объектов, которые будут построены и реконструированы к торжественной дате: строительство Евразийской библиотеки, депозитария и музея археологии на территории городища "Уфа II", Международного центра спортивной борьбы, общеобразовательной школы на 2 200 мест в микрорайоне "Глумилино-2" города Уфы, нового здания госпиталя ветеранов войн", - говорится в сообщении.

Также запланированы реконструкция Русского драматического театра, арочного моста через реку Белую, исторического центра Уфы и строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева. "Это должны быть как совершенно новые объекты для Уфы, так и реновация, благоустройство уже существующих зданий, дорог, общественных территорий. Чтобы вся наша столица была приведена в порядок и соответствовала своему солидному юбилею", - приводятся в сообщении слова премьер-министра правительства республики Андрея Назарова.

На данный момент в план мероприятий празднования 450-летия включены 39 события. Планируется создать проектный офис для подготовки к дате. Также среди жителей Уфы проводится опрос с целью выявления необходимых населению объектов.