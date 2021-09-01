Тамиллу Агамирову похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Народную артистку РСФСР Тамиллу Агамирову, которая умерла на 94-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище, церемония прощания пройдет 3 сентября, сообщает сайт театра "Ромэн".

"Церемония прощания с народной артисткой России Агамировой Тамиллой Суджаевной состоится 3 сентября. Гражданская панихида начнется в 11:00 в театре "Ромэн" по адресу: Ленинградский проспект, дом 32/2", - говорится в сообщении.

Агамирова в 1951 году окончила Бакинский театральный институт. В 1952 году пришла в театр "Ромэн", где вскоре стала исполнять главные роли. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Матео Фальконе", "Кубинская новелла", "Сталинград" и другим, по десяткам ролей в спектаклях театра "Ромэн".

"Сыграв множество ролей на сцене театра и в кино, получив высокие правительственные награды и звания, Тамилла Суджаевна оставалась добросердечным, сопереживающим, внимательным другом и невероятно красивой женщиной, которой хотелось подражать. Многие годы она была для нас ангелом-хранителем, готовым помочь в беде и разделить радостные моменты жизни", - пишут коллеги артистки.