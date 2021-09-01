Трансляции первого дня второго марафона "Новое Знание" набрали 22 млн просмотров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Трансляции первого дня второго просветительского марафона "Новое Знание", который проходит 1 - 3 сентября, набрали 22 млн просмотров. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе марафона.

"Трансляции первого дня второго просветительского марафона "Новое Знание" набрали 22 млн просмотров, более 280 тыс. лайков и репостов в социальных сетях", - проинформировали в пресс-службе.

Там уточнили, что в шести городах проведения марафона выступили 48 спикеров, среди которых государственные деятели, предприниматели, выдающиеся представители культуры, науки, искусства, спортсмены, "всего более 48 часов контента". Кроме того, к выступлениям спикеров марафона подключились более 1 млн учащихся из российских школ.

В рамках марафона состоялась встреча школьников с президентом РФ Владимиром Путиным. Она прошла на площадке Всероссийского детского центра "Океан". Перед участниками и зрителями марафона также выступили мэр Москвы Сергей Собянин, главврач клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и другие общественные и государственные деятели.

Кроме этого, в рамках марафона был запущен просветительский челлендж "Поделись своим знанием" - известные ученые, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций провели 500 уроков в школах по всей России. Среди них: ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, глава Чувашской республики Олег Николаев, исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских и др.

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Первый марафон "Новое знание" прошел в мае этого года. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.