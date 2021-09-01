Роскомнадзор приветствовал создание Альянса по защите детей в цифровой среде

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) поддержал создание крупнейшими интернет- и медиакомпаниями Альянса по защите детей и подростков от опасного контента в сети и готов оказать поддержку участникам соглашения.

"Приветствуем включение в работу по защите детей в цифровой среде новых участников. Саморегулирование отрасли позволит еще эффективнее противостоять угрозам, направленным на самых незащищенных пользователей интернета. Роскомнадзор готов оказать участникам альянса необходимую поддержку в этом важном и ответственном деле", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

Отмечается, что в России более 17,5 млн молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет являются активными пользователями интернета. При этом российское законодательство создает правовые основы регулирования интернет-пространства, делая его более безопасным для детей и подростков. Роскомнадзор ежегодно выявляет и блокирует десятки тысяч противоправных материалов, "являющихся абсолютным злом и несущих серьезные риски для детской психики: детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент", подчеркивают в ведомстве. "Объемы информации, размещаемой в интернете, растут в геометрической прогрессии, поэтому в решении этого вопроса необходимо активное участие бизнеса", - поясняют в РКН.

Об альянсе

В среду крупнейшие российские интернет-компании объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, подписав в присутствии президента РФ Владимира Путина соглашение о сотрудничестве и добровольные обязательства.

Альянс будет содействовать развитию механизмов саморегулирования, разработке и продвижению этических принципов по защите детства в цифровой среде. Участники объединения, владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков берут на себя повышенные обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками по их обнаружению.

Цель альянса - создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве. В числе его приоритетов - формирование морально-нравственных ориентиров и ответственного поведения детей в сети, популяризация созидательного использования технологий, повышение цифровой грамотности, распространение знаний о медиагигиене, способах защиты прав и личной информации в интернет-пространстве среди детей, родителей и педагогов. Такой просветительский контент будет распространяться на младшую аудиторию через детские СМИ в форме информационных кампаний, образовательных программ и тренингов.

Альянс намерен уделять особое внимание проведению исследований и обзоров зарубежного опыта в вопросах защиты детей от интернет-угроз. Будут также представлены новые соответствующие программы и решения с доступными инструкциями по применению.