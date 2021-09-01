Twitter представил безопасный режим для защиты пользователей от оскорблений

ТАСС, 1 сентября. Сервис микроблогов Twitter в среду начал тестировать безопасный режим, чтобы оградить пользователей от оскорбительных комментариев.

"Безопасный режим - это функция, которая на семь дней [автоматически] вносит в черный список [пользователя] аккаунты за использование потенциально оскорбительных слов (ругательств или разжигающих ненависть комментариев), а также за публикацию многочисленных или непрошеных ответов [на твиты] и упоминаний", - говорится в сообщении в блоге компании.

Механизм соцсети, принимая решение о необходимости блокировки той или иной учетной записи, будет учитывать не только содержание подозрительных твитов, но и отношения, в которых пользователь с активированным безопасным режимом состоит с их авторами. Поэтому аккаунты, которые пользователь читает или с которыми часто взаимодействует, в черный список не попадут.

"Блокировка предполагает, что авторы твитов, которые наша технология сочтет оскорбительными или нежелательными, временно не смогут подписываться на ваш аккаунт, видеть ваши твиты или отправлять вам личные сообщения", - пояснили в Twitter. Если система ошибется, то автоматическую блокировку любого пользователя можно будет отменить вручную в любой момент.

Сейчас работу нового режима проверяют на небольшой группе пользователей. При их выборе приоритет был отдан тем, у кого в настройках языка в приложении или на сайте Twitter выбран английский.