Посол России в США поздравил ТАСС со 117-летием

"От всей души хотел бы поздравить с днем рождения коллектив ведущего государственного информационного агентства нашей страны - ТАСС. Сегодня вам исполняется 117 лет. 1 сентября 1904 года начал работу первый в российской истории единый орган распространения официальной информации, Санкт-Петербургское телеграфное агентство, наследниками славных традиций которого вы являетесь", - говорится в поздравлении посла, опубликованном в Facebook российской дипмиссии.

Как отметил Антонов, "с первого дня сотрудники Агентства демонстрировали высокий профессионализм и беззаветную преданность делу". "На заре своей истории в его штате трудились всего 70 корреспондентов. Но уже совсем скоро ТАСС стал одним из крупнейших информационных ресурсов в мире, под эгидой которого работали талантливые журналисты, фотографы, художники и поэты", - продолжил дипломат. Он также отметил, что "в годы Великой Отечественной войны ТАСС внес неоценимый вклад в разгром нацизма". "Сотрудники Агентства неустанно рассказывали советским гражданам о положении дел на фронтах, информировали зарубежную общественность о борьбе народов СССР с "коричневой чумой", - напомнил Антонов.

"Слова "ТАСС уполномочен заявить", которыми начинались официальные сообщения и заявления советского правительства, стали знаковыми. Аббревиатура ТАСС и сейчас воспринимается многими как официальный голос Москвы. Сегодня Агентство - это не просто команда профессионалов, но и широко известный международный бренд, синоним надежности, точности информации и доверия аудитории. Дорогие друзья, позвольте в этот день пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья и профессиональных успехов!" - подытожил российский посол.

1 сентября 2021 года исполняется 117 лет ТАСС - ведущему государственному информационному агентству России. Подписчиками ТАСС являются более 5 тыс. СМИ, компаний, предприятий, диппредставительств и т.д. в России и за рубежом. По состоянию на 2021 год общий штат агентства составляет 2 тыс. сотрудников, корреспондентская сеть работает в 59 городах России и 51 городе в 48 зарубежных странах.