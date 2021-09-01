Тишковец заявил, что тепло в ЦФО вернется во второй половине сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Теплая погода вернется в регионы Центрального федерального округа России не ранее второй половины сентября. Следующие две недели будет достаточно прохладно. Об этом ТАСС в среду рассказал ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С каждым днем в тыл ныряющих североатлантических циклонов будут поступать все более студеные воздушные массы, из-за чего температурный фон первой семидневки окажется очень холодным - на пять градусов ниже положенной нормы - и станет соответствовать климату начала октября. При этом количество осадков будет соответствовать норме", - сказал собеседник ТАСС.

На второй неделе сентября отрицательное отклонение от среднего уменьшится и не превысит 0,5 градуса, что можно охарактеризовать как немного прохладнее, чем должно быть, с дефицитом осадков, достигающим 20%.

Потепление наступит через две недели. "Вторая половина месяца будет более благополучной, и климатические качели возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха к середине сентября вернется в свое климатическое русло, после чего третья и четвертая недели станут теплее многолетних показателей с превышением на 0,5-1 градус и общим количеством осадков 60-70%. Это значит, скорее всего, именно в этот период и случится классическое бабье лето", - указал он. Ночью температура будет достигать от пяти до десяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до 13-18 градусов тепла.