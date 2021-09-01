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Пандемия COVID-19

Число госпитализированных с коронавирусом в США достигло максимума за семь месяцев

По данным Университета Джонса Хопкинса, некоторые штаты испытывают дефицит мест в отделениях интенсивной терапии

ТАСС, 1 сентября. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в США достигло максимального значения за последние семь месяцев, в больницах находятся более 101 тыс. человек с этим диагнозом. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По его сведениям, некоторые штаты испытывают дефицит мест в отделениях интенсивной терапии. Так, в штате Джорджия заняты 95% коек, в Алабаме этот показатель достигает 100%.

Также, согласно подсчетам университета, в США ежедневно регистрируется свыше 1 тыс. смертей из-за коронавируса, что является рекордом за последние пять месяцев.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 39 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 640 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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СШАПандемия COVID-19
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