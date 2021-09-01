Верховный суд истребовал для проверки дело историка Юрия Дмитриева

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России запросил для проверки законности приговора материалы дела руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) Юрия Дмитриева. Это следует из карточки дела на официальном сайте суда.

"Истребовано дело", - значится в карточке жалобы на приговор Дмитриеву.

Дмитриева осудили по трем статьям УК РФ: об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия. Петрозаводский городской суд частично оправдал Дмитриева и назначил ему 3,5 года лишения свободы, признав его виновным только по статье о сексуальном насилии над ребенком (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ), однако назначив ему наказание ниже минимального, предусмотренного данной статьей. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и увеличил срок с 3,5 года до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над ребенком. Это решение в феврале 2021 года Дмитриев обжаловал в кассационной инстанции, но оно было оставлено в силе.

Верховный суд России является вышестоящей инстанцией, имеющей право изменить решение нижестоящей инстанции вплоть до вынесения оправдательного приговора.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Также с 2012 по 2016 год, как полагают следователи, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Дмитриев себя виновным не признавал и связывал обвинения со своей профессиональной деятельностью.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.