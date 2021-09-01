В Долгопрудном планируют построить естественно-научный кластер

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Учебный корпус для начальной школы на 425 детей откроют на территории физтех-лицея в Долгопрудном к 1 сентября 2022 года. Также в рамках президентского проекта "Образование" в естественно-научном кластере спустя год будут открыты технопарк на 500 мест и кампус для 200 учеников, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Президент поддержал наш проект расширения физтех-лицея в Долгопрудном. Спасибо и [премьер-министру Мишустину] Михаилу Владимировичу, который подключил к проекту федеральное правительство. Благодаря этому уже в следующем году в новый корпус пойдут учиться более 400 ребят", - написал Воробьев на своей официально странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что также ведется строительство детского технопарка и кампуса, где будут жить 200 учеников. "Это важно потому, что в лицее учатся дети из 47 регионов. Это одаренные, умные и талантливые ребята", - пояснил губернатор.

Воробьев также пообещал, что к проекту будут привлечены лучшие учителя со всей страны, а для учеников будут обеспечены уникальные условия. "Это модель сочинского "Сириуса", с которым мы тесно сотрудничаем. Такая коллаборация дает очень хорошие результаты", - заключил губернатор Московской области.

Как уточнили в пресс-службе правительства Московской области, в Долгопрудном появится естественно-научный кластер. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Андрей Воробьев и министр просвещения России Сергей Кравцов проверили ход работ, пообщались с преподавателями и учащимися лицея.

"К 1 сентября 2022 года на территории физтех-лицея откроют учебный корпус для начальной школы на 425 детей. А еще через год - технопарк на 500 мест и кампус - на 200. Строительство ведется в рамках президентского проекта "Образование", - сообщили в пресс-службе.