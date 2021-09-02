На Камчатку поступят новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы, полностью произведенные на российских предприятиях, поступят на Камчатку в соответствии с поручением президента России, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова, который посетил Камчатку во время рабочей поездки.

"В соответствии с поручением президента по реализации послания Федеральному собранию в Камчатский край поступят 17 новых машин скорой помощи и четыре новых школьных автобуса. Вся техника высоколокализованная и произведена на российских предприятиях "ГАЗ", "ПАЗ" и "УАЗ", - приводятся в сообщении слова министра.

Автомобили скорой помощи распределят в районы Камчатского края, где они будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных населенных пунктов. Три школьных автобуса отправят в Елизовский и Усть-Большерецкий районы, один останется в Петропавловске-Камчатском.