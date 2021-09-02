В рейтинг THE лучших университетов мира вошли 60 вузов России

ЛОНДОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Шестьдесят российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE), что стало рекордно большим количеством за все годы, что публикуется этот список. Об этом говорится в распространенном в четверг ежегодном рейтинге THE World University Rankings 2022.

В нем в этом году представлены 1 662 учебных заведения из 99 стран и регионов мира.

Лидирующую позицию среди вузов РФ сохранил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. По сравнению с прошлым годом он поднялся на 16 позиций и занял 158-ю строчку, что стало для флагмана российского образования рекордно высоким положением в рейтинге.

Российский топ-10

МГУ - единственный представитель России в топ-200 списка лучших университетов планеты. По числу представленности на 200 первых позициях традиционно лидируют США (57 вузов) и Великобритания (28). За ними идут Германия (22), Австралия (12), Китай и Нидерланды (по 10). Россия идет на 26-м месте.

Вслед за МГУ идут Московский физико-технический институт (МФТИ, группа вузов с позициями от 201 до 250), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (оба 301-350), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Санкт-Петербургский горный университет (оба 401-500), Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донской государственный технический университет (501-600). В группу 601-800 попали Томский государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Университет ИТМО, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный строительный университет.

Из 60 вузов, представляющих в рейтинге Россию, 12 оказались в престижном списке впервые. Самые высокие места из дебютантов заняли Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донской государственный технический университет.

Как отмечают составители рейтинга, пандемия коронавируса не могла не отразиться на результатах исследования. Полученные выкладки, по их словам, отражают крайне важную роль университетов в понимании и разрешении связанного с чрезвычайной ситуацией кризиса. 19 учреждений продемонстрировали значительный рост показателей цитирования вследствие исследовательской работы в отношении COVID-19. Среди них российский Университет имени И. М. Сеченова, основной показатель цитирования которого увеличился более чем в три раза, с 8,5 до 28,9 по сравнению с предыдущим годом.

Мнение эксперта

"МГУ продолжает демонстрировать очень высокие показатели репутации среди академических кругов, у него также очень хорошие связи с промышленностью и бизнесом, а этот показатель - один из самых высоких в мире. Та же область, которая требует улучшения, - цитируемость научных статей", - сказал в разговоре с корреспондентом ТАСС шеф-редактор рейтинга Фил Бейти.

Он обратил внимание, что проблему с низким уровнем цитирования, который не позволяет вузам рассчитывать на очень высокие позиции в рейтинге, испытывают многие российские учебные заведения.

Бейти в связи с этим упомянул важность усиления работы с международными партнерами, что способно улучшить качество исследовательской работы вузов. Вторым важным моментом он назвал увеличение финансирования. В качестве примера Бейти назвал политику Китая в этом направлении, насчитывающую, по его словам, около трех десятков лет.

В связи с этим Бейти упомянул российский проект по повышению глобальной конкурентоспособности вузов "5-100", срок действия которого завершился в этом году. "Проект 5-100" действительно принес некоторые потрясающие успехи. Но, в то время как начинается работа по российской правительственной программе "Приоритет-2030", данные показывают, что исследовательская деятельность, цитирование и преподавание - это именно те направления, на которых следует сосредоточиться, если программа намерена достичь целей по созданию новых научных знаний, технологий и наработок для поддержки развития экономики и общества России", - сказал представитель THE.

Мировые лидеры и рост Китая

Первую строчку в рейтинге шестой год подряд занял Оксфордский университет в Великобритании, а вторую позицию делят два вуза из США - Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. В целом в топ-10, как и в прошлые годы, представлены вузы исключительно из США (8) и Великобритании (2).

Это Стэнфордский университет (США, 4-е место), Кембриджский университет (Великобритания) и Массачусетский технологический институт (США), поделившие пятую строчку, Принстонский университет (США, 7-е место), Калифорнийский университет в Беркли (США, 8-е место), Йельский университет (США, 9-е место) и Чикагский университет (США, 10-е место).

Самым примечательным моментом в нынешнем рейтинге Бейти считает укрепление позиций китайских вузов, причем эта тенденция сохраняется уже несколько последних лет. "Китай достиг самой высокой позиции в рейтинге, сразу два вуза делят 16-ю строчку [Пекинский университет и Университет Цинхуа], в топ-200 страна представлена десятью вузами, а всего в рейтинге 97 вузов из КНР. Рост Китая - очень важная история, она позволяет понять, что нужно на национальном уровне, чтобы превратить развивающуюся экономику в экономику, основывающуюся на знаниях. Для этого требуются десятилетия постоянной поддержки и инвестиций", - сказал эксперт.

Методика рейтинга

При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенных по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.