Эксперты: вакцины удваивают шансы на бессимптомное развитие коронавирусной инфекции

ТАСС, 2 сентября. Британские медики обнаружили, что привитые пациенты примерно в два раза чаще переносят коронавирусную инфекцию в бессимптомной форме и на 66% реже нуждаются в госпитализации, чем заболевшие люди, не получившие прививку. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Lancet Infectious Diseases .

"Наши наблюдения показывают, что вероятность развития бессимптомных форм COVID-19 вырастала на 63% после первой дозы вакцины и на 94% после второй прививки. В дополнение к этому вероятность госпитализации привитых пациентов была на 70% ниже по сравнению с теми больными, которые не получали прививок", - пишут исследователи.

За полтора года мировой пандемии в геноме коронавируса появилось большое число мелких мутаций. Некоторые подобные "опечатки" в структуре РНК заметно повысили заразность SARS-CoV-2, что позволило их носителям очень быстро распространиться по всей территории планеты.

Их возникновение породило опасения, что в ближайшее время могут появиться новые вариации вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей. Руководствуясь подобными соображениями, британские медики под руководством Клэр Стивс, старшего научного сотрудника Королевского колледжа Лондона, получили первые данные по тому, как массовая вакцинация населения повлияла на характер течения коронавирусной инфекции.

Плюсы вакцинации

В этом исследовании приняли участие свыше 1,2 млн британцев, согласившихся установить на свой телефон специальное приложение, при помощи которого они сообщали ученым, получали ли они прививку от COVID-19 и заражались ли они коронавирусом впоследствии. В промежутке между декабрем прошлого года и началом июля этого года полный курс вакцинации прошли около 970 тыс. участников исследования.

Это позволило Стивс и ее коллегам оценить, как три применяющихся в Британии вакцины, в том числе прививки от Pfizer, Moderna и AstraZeneca, повлияли на частоту заражений, а также на вероятность появления видимых симптомов инфекции и госпитализации больных после того, как на территорию страны проник дельта-вариант коронавируса.

Как оказалось, достаточно небольшое число жителей Британии заразилось коронавирусом после вакцинации - их доля составила 0,5% для людей, получивших одну дозу вакцины, и 0,2% среди тех, кто прошел полный курс прививок. В дополнение к этому ученые зафиксировали резкое снижение в частоте развития явных форм COVID-19 и в вероятности появления долгосрочных симптомов инфекции.

Оба этих показателя, как пишут исследователи, были примерно в 1,5-2 раза ниже среди вакцинированных британцев, чем среди людей, еще не получивших прививку. Аналогичным образом вероятность госпитализации пациентов с двумя дозами вакцины была примерно на 70% ниже. Особенно сильно эти тренды проявили себя среди людей в возрасте и носителей различных хронических болезней.

Все это, как считают ученые, говорит в пользу того, что вакцинация не только снижает вероятность заражения COVID-19, но и существенным образом облегчает течение болезни, в том числе среди уязвимых групп населения. Это заметным образом снижает нагрузку на органы здравоохранения, подытожили Стивс и ее коллеги.