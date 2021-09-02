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Участники экспедиции РГО финишировали в Приморье, преодолев более 10 тыс. км на мотоциклах

В финальной части проекта участники прошли пешком около 80 км по минерализованной полосе на территории заповедника и нацпарка "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Участники экспедиции Русского географического общества "Невероятные 10 110 км России" финишировали в Приморском крае, проехав на мотоциклах путь через всю страну из Севастополя до Владивостока. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", где прошла финальная часть проекта.

"Финальный этап проекта РГО "Невероятные 10 110 км России" прошел в национальном парке "Земля леопарда". <…> Прежде, чем оказаться в юго-западном Приморье, участники преодолели водную дистанцию в 7,5 км на открытой воде в Севастополе, откуда, после старта на Константиновской батарее, проделали длинный путь на мотоциклах до Владивостока", - говорится в сообщении.

В финальной части проекта участники прошли пешком около 80 км по минерализованной полосе на территории заповедника и нацпарка, где обитают краснокнижные амурские тигры и дальневосточные леопарды. На это ушли сутки. Для безопасности путешественников сопровождали сотрудники "Земли леопарда". Завершить экспедицию именно здесь решили для привлечения дополнительного внимания к сохранению редких животных и растений, сообщает ФГБУ.

Экспедиция "Невероятные 10 110 км России" проходила в несколько этапов под флагом Русского географического общества. Ее приурочили к годовщине окончания Второй мировой войны и 175-летию Русского географического общества. Экспедиция планировалась в 2020 году, но ее перенесли из-за пандемии. Весь путь занял десять дней.

Национальный парк "Земля леопарда" находится на юго-западе Приморского края на пощади 369 тыс. га. Это единственное в мире место, где в естественной среде обитает популяция дальневосточного леопарда - более 100 особей. Кроме того, здесь живет 31 взрослый амурский тигр. Следить за ними помогает обширная сеть фотомониторинга.

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