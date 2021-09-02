Минпросвещения хочет дать работодателям возможность заказывать кадры

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ прорабатывает возможность для работодателей заказывать конкретных специалистов, обучающихся по системе среднего профессионального образования (СПО). Об этом заявил в четверг первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Зачастую приходится слышать от работодателей простые фразы: вы готовите не того, кого мы хотим взять на работу. Ну а кому лучше, чем работодателю, знать, кого, собственно, нужно готовить. В этой связи мы хотим попробовать <…> дать такую возможность заказывать те кадры, которые, собственно говоря, нужны в системе СПО работодателю по конкретному направлению", - сказал он на сессии "Вызовы и перспективы российского рынка труда".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.