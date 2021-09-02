Глава Роспотребнадзора дала старт прививочной кампании против гриппа по всей России

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации", - сказала она журналистам.

Попова подчеркнула, что по состоянию на 2 сентября ситуация по заболеваемости гриппом в стране пока стабильная, но уже регистрируются случаи заражения вирусом гриппа группы А H3N2. По ее словам, это "не самый лучший прогностический признак".

Попова также отметила, что с 1996 года, когда впервые началась вакцинация против гриппа, заболеваемость им в России снизилась почти в 200 раз.

В этом году, так же как и в прошлом, Роспотребнадзор рекомендовал субъектам России привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска. Как ранее сообщала пресс-служба Минздрава РФ привить от гриппа в России планируется более 87 млн человек.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.