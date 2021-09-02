ВОЗ рассчитывает, что Москва будет делиться своим опытом оздоровления городской среды

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Москва может делиться опытом "оздоровления городского пространства" с другими городами как в регионе, так и по всему в миру. Об этом заявила в четверг на сессии "Здоровый город - здоровый человек" VI Восточного экономического форума (ВЭФ) представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Есть очень важный инструмент ВОЗ - Health impact assessment, влияние окружающей среды на здоровье человека. Мы проводили такие мастер-классы вместе с городом Москва, который находится в сети регионов здравоохранения ВОЗ. Первой фазой подключения Москвы были именно экология и качество воздуха. Москва делится своим опытом с другими регионами Европы, мы надеемся, и глобально", - сказала она.

Вуйнович также отметила, что осенью этого года ВОЗ совместно с московскими городскими властями будет проводить мастер-классы по этой теме. "Мы будем проводить мастер-классы совместно и на русском, и на английском. Мы надеемся, что можем быть полезны на этом пути", - добавила представитель организации.

"Если у города есть четкие цели, чего он хочет достичь в том, что касается здоровья и благополучия населения, если это поддерживается эффективным мониторингом и системой, которая будет делать анализ всех факторов, и в зависимости от этого будут осуществляться инвестиции, тогда можно будет говорить о "здоровом городе", - заключила Вуйнович.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.