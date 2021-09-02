В центре "Вектор" пообещали скорый выход "Эпиваккороны-Н" в гражданский оборот

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вакцина "Эпиваккорона-Н" еще не выпущена в гражданский оборот, но выход планируется в ближайшее время. Об этом сообщила ТАСС в четверг заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

"Эпиваккорона-Н" еще не выпущена в гражданский оборот, потому что только в четверг мы получили разрешение. Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот", - сказала она в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Министерство здравоохранения России в прошлый четверг выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса "Эпиваккорона-Н", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора.

Ранее гендиректор создавшего вакцину Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий "Эпиваккороны-Н" от более ранней "Эпиваккороны". По его словам, вакцины различаются технологическими особенностями производства, что стало основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований для решения производственных задач, требующих небольших изменений.

Производство вакцины

Чуть более 5 млн доз вакцины "Эпиваккорона" произведено, в оборот выпущено более 1,8 млн доз, сообщила Непомнящих.

"На 25 августа произведено чуть более 5 млн доз, 2,5 млн полных комплектов, в гражданский оборот выведено более 1,8 млн полных комплектов", - сказала она в кулуарах Восточного экономического форума.