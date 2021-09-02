В четверг в Москве наступит метеорологическая осень

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Настоящая осенняя погода наступит в четверг в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил в четверг ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Первое дыхание осени. По сути, сегодня - первый день метеорологической осени, - отметил он. - Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых туч и более свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном ниже, чем положено в это время года".

По словам Тишковца, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4,9 м/с.

"В столице уже не выше +13-15, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 741 мм ртутного столба (норма 748 мм рт. ст. - прим. ТАСС)", - сказал метеоролог.