В "Векторе" заявили, что дата исследований "Эпиваккороны" на детях еще не определена

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Дата начала клинических исследований вакцины "Эпиваккорона" на детях еще не определена. Об этом сообщила ТАСС в четверг заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

"В настоящее время мы не можем сказать дату запуска клинических исследований на детях, оно возможно, когда пройдет полный цикл исследований на взрослых, и дальше будут проведены шесть независимых исследований на детях с постепенным понижением возрастов - от 14-17 лет до 0-6 месяцев", - сказала она в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее генеральный директор центра Ринат Максютов заявлял, что необходимости начала вакцинации детей от коронавируса сейчас нет.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.