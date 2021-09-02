Росреестр примет участие в создании геопортала для развития туризма

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Росреестр примет участие в реализации новой госпрограммы "Развитие туризма", проведя работу по размещению на геопортале необходимой для этой сферы информации, сообщил в четверг ТАСС руководитель ведомства Олег Скуфинский на полях Восточного экономического форума.

"Росреестр примет участие в программе "Развитие туризма" в рамках установленных компетенций. Наши информационные ресурсы являются базовыми для реализации данного проекта. Уверен, что в рамках программы по развитию туризма будет стоять задача по визуализации и размещению информации о туристических объектах, об инфраструктуре, мерах поддержки на геопортале", - сказал Скуфинский

Он добавил, что у предпринимателей должен быть оперативный доступ к этой информации для принятия управленческих решений.

В июне 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнении перечня госпрограмм. В частности, в него вошла новая программа "Развитие туризма", которая сейчас находится в стадии разработки. Куратором программы является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В конце августа Мишустин закрепил госпрограмму за Минстроем России, распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.