Филиппины считают использование "Спутника V" достижением в медицинском сотрудничестве с РФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Филиппино-российской бизнес-ассамблеи Арми Лопез Гарсия считает использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V" большим достижением в области медицинского сотрудничества. Об этом она заявила по видеосвязи в четверг во время бизнес-диалога "Россия - АСЕАН" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Одним из больших достижений в области медицинского и научного сотрудничества - это было использование "Спутника V" на Филиппинах, - уверена она. - Российский научный прогресс сейчас обеспечивает спасение жизней на Филиппинах". По ее словам, "филиппинцы доверяют российской вакцине и хотят вакцинироваться "Спутником V". "Как страна без возможности производить [собственную] вакцину, мы в идеале должны более тесно сотрудничать с Россией, чтобы избежать нехватки прививки", - добавила Арми Лопез Гарсия.

"Нам необходимо включать в сотрудничество больше инноваций, особенно в области фармацевтики, медицинских технологий и медицины", - заключила она.

Российские вакцины "Спутник V" и "Спутник лайт" одобрены для экстренного использования на Филиппинах. Ближайшие поставки "Спутника лайт" в республику запланированы на сентябрь и октябрь 2021 года.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.