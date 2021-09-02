Ограничения в культурных, спортивных и образовательных учреждениях в Туве частично сняли

ТАСС, 2 сентября. Деятельность в культурных, спортивных и образовательных учреждениях, а также в объектах, оказывающих услуги в сфере индустрии красоты, частично возобновлена в Туве, сообщается в четверг на сайте правительства республики.

"Указом главы Республики Тыва № 319 от 1 сентября 2021 года в республике частично возобновлена деятельность ряда культурных, спортивных и образовательных учреждений, а также объектов, оказывающих услуги в сфере индустрии красоты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работу может возобновить Национальный музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола и кинотеатр "Найырал" при заполняемости залов не более чем на 25%. Работу также могут начать автошколы с ограничением количества обучающихся не более 25%, при этом к сдаче экзаменов на получение водительский прав не будут допускать граждан, не имеющих сертификата на прививку от ковида, отрицательного результата анализа на ковид методом ПЦР со сроком действия не более трех дней, а также анализа на антитела к ковиду со сроком действия не более 60 дней.

С наполняемостью не более 50% теперь могут работать бассейны, ледовые катки, тренажерные залы, салоны красоты, парикмахерские. Возобновляется также работа гостевых домов и баз отдыха - их наполняемость должна составлять не более 30% от площади помещения. Посетители также должны иметь при себе сертификат о прививке от коронавируса либо отрицательный результат анализа, либо анализа на антитела к ковиду.

С 1 января 2021 года в республике зарегистрировано 10 236 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, умерли 139 человек. В республике до конца года продолжает действовать ограничение массовых мероприятий с очным присутствием людей, включая коллективные и семейные торжества, независимо от места проведения на улице либо в объекте.