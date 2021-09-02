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Фальков считает, что тотальное дистанционное обучение в вузах снижает качество образования

Министр науки и высшего образования сделал такой вывод на основании исследования, проведенного в вузах России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Исследование, проведенное в вузах РФ, показало, что тотальное применение дистанционного формата обучения в высших учебных заведениях в период пандемии привело к снижению качества образования, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Первый вывод - тотальный дистант неприемлем, он однозначно ведет к снижению качества высшего образования. Второй вывод - в высшем образовании без потери для качества в разумных пределах могут быть элементы удаленной работы. <...> Третий вывод - надо работать по контуру цифровой работы университетов", - сказал министр на сессии Российской креативной недели.

Он добавил, что подробный аналитический доклад "Качество образования в пандемию" министерство представит на следующей неделе. Министр отметил, что это "результат серьезной кропотливой научной работы", в которой приняли участие 12 исследовательских команд из разных университетов, они опросили 36 тыс. студентов, более 20 тыс. преподавателей и 900 родителей.

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РоссияФальков, Валерий Николаевич
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