Примаков: среди иностранных студентов в России наиболее востребованы искусство и медицина

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Самые популярные среди иностранных студентов в России направления высшего образования - это искусство, точные науки, медицина и биотехнологии. Об этом сообщил в четверг глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе дискуссии на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), посвященной сотрудничеству стран АТЭС в сфере высшего образования.

"Мы очень четко выделяем несколько сфер, где наше высшее образование наиболее востребовано. Это пересекается с тем, какая часть нашего культурного и научного наследия в мире наиболее востребована и наиболее популярна. Естественно, это высокая русская культура - Чайковский, Достоевский, балет и так далее. Образование в сфере искусства невероятно востребовано. Далее идут точные и естественные науки, физмат, биотех, программирование и медицина. Это то, что пользуется интересом", - отметил он.

По словам главы Россотрудничества, значительная часть квот на образование в российских вузах распределяется между странами АТР. "Из наиболее активных стран, откуда студенты едут к нам, я бы выделил Вьетнам, Китай, Колумбию, Эквадор",- добавил он.

Примаков также обратил внимание на то, что на каждого иностранного студента, обучающегося по государственным стипендиями, приходится 3-4 студента, учащихся на платной основе.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.