{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум
Обновлено 

Песков: прогресса по вопросу возвращения россиян из американских тюрем нет

Пресс-секретарь президента отметил, что эта тема затрагивалась на российско-американском саммите в Женеве

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Дипломатам из РФ и США пока не удалось добиться прогресса в вопросе возвращения россиян из американских тюрем, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не удалось, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - Эта тема, действительно, затрагивалась [на российско-американском саммите] в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось".

Песков подчеркнул, что российские дипломаты продолжают защищать интересы граждан РФ, которые содержатся в тюрьмах США. "Многие из них, как мы считаем, находятся незаконно в этих тюрьмах. Многие из них в этих тюрьмах сталкиваются с очень жесткими условиями пребывания, многие из них не получают необходимую медицинскую помощь, на них оказывается психологическое давление. Мы весьма сожалеем в этой связи и наши дипломаты будут продолжать делать все, чтобы добиться освобождения этих людей и защищать их права даже в их нынешнем статусе заключенных", - заверил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
Песков на площадке ВЭФ пообщался с роботом-спецкорром НТВ, говорящим "голосом Брежнева"
Представитель Кремля подошел к роботу вместе с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым, который спросил того, как работает эта машина
Читать полностью