Песков: прогресса по вопросу возвращения россиян из американских тюрем нет

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Дипломатам из РФ и США пока не удалось добиться прогресса в вопросе возвращения россиян из американских тюрем, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не удалось, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - Эта тема, действительно, затрагивалась [на российско-американском саммите] в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось".

Песков подчеркнул, что российские дипломаты продолжают защищать интересы граждан РФ, которые содержатся в тюрьмах США. "Многие из них, как мы считаем, находятся незаконно в этих тюрьмах. Многие из них в этих тюрьмах сталкиваются с очень жесткими условиями пребывания, многие из них не получают необходимую медицинскую помощь, на них оказывается психологическое давление. Мы весьма сожалеем в этой связи и наши дипломаты будут продолжать делать все, чтобы добиться освобождения этих людей и защищать их права даже в их нынешнем статусе заключенных", - заверил он.