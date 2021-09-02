Путин планирует принять участие в праздновании 800-летия Александра Невского

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в праздновании в этом году 800-летия князя Александра Невского. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поедет ли Путин в Санкт-Петербург, где 12 сентября пройдут основные мероприятия по этому случаю.

"У президента есть планы в связи с этой датой (800-летием Невского), мы своевременно вас проинформируем. Но планы есть", - сказал пресс-секретарь президента.

В 2021 году в России празднуют 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Невский (1221-1263) одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году.