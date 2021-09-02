В Минздраве считают, что ситуацию с коронавирусом уже можно назвать управляемой

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ситуацию с эпидемией коронавируса в России сегодня можно уже назвать управляемой, в частности благодаря наличию вакцин против коронавируса, сообщил в четверг первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Да, сегодня у нас есть разработанные именно в России, российскими ученными, прошедшие все разрешительные процедуры и вышедшие уже на широкое потребление <...> вакцины. На сегодняшний день у нас нет ни одного региона, который бы испытывал какой-то резкий дефицит. Поэтому считаем, что да, сегодня фармакологически эта инфекция управляема", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Около 75% пациентов с COVID-19 сегодня лечатся амбулаторно, в частности благодаря наличию необходимых лекарств, сообщил Фисенко.

"Сейчас у нас порядка 75% пациентов уже лечатся в амбулаторных условиях, для них сейчас доступны лекарственные препараты, которые регулярно поставляются в регионы", - сказал он.