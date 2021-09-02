В Ростовской области для студентов отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев отменил обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов в регионе. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте территориального управления Роспотребнадзора.

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В июле власти Ростовской области выпустили постановление, согласно которому в регионе обязали привиться от коронавируса ряду групп населения. Среди них были работники сферы услуг, госслужащие, студенты старше 18 лет, индивидуальные предприниматели.

Новый документ отменяет действие пункта предыдущего постановления, обязывающего студентов привиться от коронавируса. "Признать утратившим силу п.п. 1.3 п.1 постановления заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021 № 4 "Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан", - говорится в документе.

Ранее Ковалев в ходе заседания оперштаба отмечал, что после продолжительного роста заболеваемости коронавирусом, в области начала наблюдаться тенденция к снижению.

Ростовская область занимает пятое место в России по количеству зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В регионе насчитывается 124 890 пациентов с коронавирусом, из которых 107 851 выздоровел, 6 015 умерли. В регионе продолжает действовать ряд ограничений.