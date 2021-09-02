Институт Мирового океана ДВФУ займется проектом морских карбоновых полигонов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новый Институт Мирового океана Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) займется реализацией проекта по созданию карбоновых полигонов и изучению эффекта парниковых газов, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) исполняющий обязанности ректора вуза Алексей Кошель.

"Один из приоритетных проектов, которые мы будем реализовывать в Институте Мирового океана, - это проект, который уже давно готовился, проект создания морских карбоновых полигонов. Мы планируем исследовать как негативный эффект парниковых газов, которые есть на Дальнем Востоке, так и вклад России в восстановление озонового слоя планеты", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что в рамках этого проекта запланированы морские экспедиции, исследования арктической зоны, акватории Южно-Китайского моря. На форуме запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в рамках проекта "Дальневосточный морской карбоновый полигон" между ДВФУ, Сахалинским госуниверситетом и рядом институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Институт Мирового океана был создан в 2021 году. Он объединил все достижения университета в области изучения моря и его ресурсов. Студентов обучают исследованию свойств и структуры геномов живых организмов, разработке аквакультурных технологий, биоинформатике, управлению роботами и созданию подводных аппаратов, молодые люди участвуют в экспедициях, разрабатывают биотехнологии.

В феврале 2021 года Минобрнауки России запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов - территорий с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.