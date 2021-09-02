В Госдуме прокомментировали возможность повышения штрафов за драки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Законопроекты о повышении административных штрафов за драки не будут рассматриваться Госдумой в первоочередном порядке, активная их проработка не ведется. Об этом в четверг ТАСС сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, напомнив, что Минюстом готовится новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Ранее газета "Известия" сообщила о подготовке заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолием Выборным законопроекта о повышении до 5 тыс. руб. штрафов по статье КоАП за мелкое хулиганство. Поводом послужили участившиеся массовые драки мигрантов. Депутат полагает, что повышение штрафов станет сдерживающим фактором.

"Сейчас это не прорабатывается. Минюст на данный момент готовит новый проект КоАП, поэтому всех коллег, которые хотят что-то изменить, мы просим туда отправлять все предложения", - сказал Крашенинников. "Будем все это внимательно смотреть, но на данный момент мы не считаем возможным первоочередными эти проекты рассматривать", - добавил он.

Глава комитета при этом рекомендовал авторам подобных инициатив проводить оценку того, какими могут быть последствия предлагаемых мер. "Какие-то данные надо давать, не просто повышая цифры в конкретной статье. Но и [нужно] показать, какими будут вероятные последствия", - добавил он.