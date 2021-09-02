В РФ разработаны быстрые тест-системы для штаммов COVID-19 "йота" и "лямбда"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Быстрые тест-системы для обнаружения различных штаммов коронавируса, в том числе потенциально опасных, уже разработаны в России. Об этом в четверг сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"Очень важно, что были разработаны быстрые тест-системы для определения конкретных линий вируса, включая последние линии - "дельта", "дельта плюс", и сейчас разработаны на "йоту", "лямбду" и другие линии потенциально опасные, [для которых] существует риск их заноса на нашу территорию", - сказала она на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Скворцова также отметила, что с началом пандемии в том числе перед ФМБА встала задача наладить систему эпидемиологического мониторинга в стране. В частности, он должен был касаться как носительства вируса, так и вариабельности патогена и показателей специфического иммунитета. "Поставленная задача позволила за прошедший период существенно изменить те тест-системы, которые были наработаны в марте-мае прошлого года. Сейчас это быстро работающие в течение 20 минут тест-системы", - добавила она.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.