Сибирские университеты в 2021 году зафиксировали рост числа иностранных студентов

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Университеты Сибирского федерального округа по итогам приемной кампании 2021 года зафиксировали рост числа иностранных студентов. Некоторые вузы приняли рекордное число иностранцев, сообщили в четверг в пресс-центре ТАСС ректоры сибирских университетов.

"Хорошо поработали по иностранным студентам. В этом году мы зачислили рекордное количество иностранных студентов - это более 900 человек. Например, в последние дни сотни абитуриентов из Китая подали нам свои документы", - сказал ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров.

По его словам, общий процент иностранных студентов в алтайском вузе превышает 17%. Такой рост он связывает со стратегией университета. Она предполагает, что вуз будет интегрироваться с университетами Центральной Азии. Большая часть студентов приехали из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Китая. В 2021 году начался рост числа студентов из Узбекистана.

Сибирский федеральный университет (СФУ), в свою очередь, принял 352 иностранных студента - это на 30% больше, чем годом ранее. Ректор СФУ Максим Румянцев отметил, что в прошлом вуз не был ориентирован на абитуриентов из других государств. Однако участие в программах развития, таких как 5-100, помогло усилить работу в этом направлении. Две трети иностранных студентов в СФУ - представители ближнего зарубежья, но есть и представители Ирака, Гвинеи, Ямайки, Ганы, Австралии и Афганистана.

Ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук сообщил, что его вуз принял около 60 иностранных студентов. Их общее количество составляет более 1 400. НГУ ориентирован на студентов из стран дальнего зарубежья. Многие иностранные абитуриенты в этом году не смогли поступить в НГУ из-за высоких требований внутренних экзаменов университета.

Прием в томские университеты

Вузы Томска, который претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий, также отмечают рост числа поступивших зарубежных студентов. "Если говорить про иностранных абитуриентов, то в этом году поступило 1 193 человека. По сравнению с прошлым годом это на 18% больше. Казахстан является одним из основных "поставщиков" абитуриентов. Его представили более 600 студентов. Всего поступили абитуриенты из 37 стран мира", - сказал на пресс-конференции начальник управления нового набора Томского государственного университета Евгений Павлов.

Как уточнил проректор Томского политехнического университета по образовательной деятельности Михаил Соловьев, в ТПУ число новых иностранных студентов выросло на 5% - с 800 до 842. Перед томскими вузами стоит задача увеличить к 2035 году число иностранных студентов с 20 до 40% - до 40 тыс.

С 2019 года университеты интегрируются в единый Большой томский университет и уже позиционируют себя при поиске зарубежных абитуриентов не как отдельные образовательные учреждения, а как город-университет, наподобие Кембриджа, используют все свои каналы и возможности для привлечения студентов в город.