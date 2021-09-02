Эффективность "Спутника V" по итогам вакцинации в Сан-Марино составила 94,8%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" по итогам вакцинации в Сан-Марино составила 94,8%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Сан-Марино о применении вакцины "Спутник V" в ходе кампании по вакцинации в стране. Оценка эффективности "Спутника V" осуществлена на основе мониторинга данных за период 25 февраля - 23 августа 2021 года. Эффективность российской вакцины против коронавируса составила 94,8% c 21 дня после получения первого компонента. При этом эффективность против госпитализации составила 95,9%", - сообщил фонд в четверг.

Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения, благодаря включению вакцины "Спутник V" в национальный портфель. Более 70% взрослого населения страны было вакцинировано российским препаратом.

"Спутник V" также демонстрирует высокий профиль безопасности согласно данным исследования, опубликованного в журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet). В частности, по данным авторов исследования, "Спутник V" имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации. Практически все случаи нежелательных явлений вследствие вакцинации были легкими или умеренными и/ или длились менее двух дней.