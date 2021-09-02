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Восточный экономический форум

Путин осмотрел Дальневосточный морской тренажерный центр во Владивостоке

Президент ознакомился с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками учреждения, а также пообщался с курсантами
Ректор МГУ им. адм. Г.И.Невельского Денис Буров, президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Виталий Савельев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ректор МГУ им. адм. Г.И.Невельского Денис Буров, президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Виталий Савельев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг посетил Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, введенный в эксплуатацию в июле 2021 года.

Глава государства ознакомился с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками учреждения, а также пообщался с курсантами.

Центр ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Он позволяет привлекать на обучение людей не только из различных регионов России, но и из других стран. Уже сейчас интерес к программам дополнительного профобразования проявляют, в частности, Филиппины, Вьетнам, Индия, ЮАР, Нигерия.

По поручению президента в университете действует "Школа под парусами", цель которой - знакомство молодежи с историей Дальнего Востока, планирование и проведение морских походов на парусниках по местам боевой славы России. Техническая база тренировочного центра позволяет готовить профессиональные составы экипажей кораблей еще на этапе их строительства.

Теги
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