"Норникель" профинансирует работы по сохранению популяции краснокнижных белых медведей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Норникель" профинансирует работы по сохранению популяции белых медведей. Об этом в четверг ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил вице-президент компании Андрей Грачев.

Белый медведь занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как "уязвимый вид", включен в Красные книги России, США и Канады. По словам Грачева, компания готовится в ближайшее время подписать соглашение с Минприроды России по сохранению этих обитателей Арктики.

"В этом соглашении будут оговорены те проекты, которые будут профинансированы "Норникелем" в рамках государственно-частного партнерства. Связанные с сохранением и мониторингом популяции [белых медведей], мерами научного, образовательного характера", - сказал Грачев.

Соглашение будет подписано в рамках реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма" нацпроекта "Экология". Компания пока не сообщает сумму вложений в проект сохранения белых медведей.

На территории России зафиксированы три популяции белых медведей - карско-баренцевоморская, лаптевская, чукотско-аляскинская. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в мире насчитывается не более 20-25 тыс. особей белого медведя.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.