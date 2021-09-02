Коэффициент распространения коронавируса в России остался на отметке 0,94

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель по-прежнему превышает единицу только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - Самарской области, где он равен 1,02.

В Воронежской области индикатор составил 1, в Иркутской, Нижегородской и Ростовской областях - 0,99, в Свердловской области - 0,98, в Красноярском крае - 0,97. В Москве коэффициент вырос до 0,92, в Подмосковье он, напротив, уменьшился до 0,85, а в Санкт-Петербурге составил 0,68.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.