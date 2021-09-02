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Восточный экономический форум

Путин не хочет, чтобы кто-то за него вел соцсети

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил в ходе марафона "Новое знание", что у главы государства нет аккаунтов в соцсетях
© Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не ведет социальные сети сам из-за нехватки времени и выступает против того, чтобы за него это делал кто-то другой. Об этом в четверг рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы в ходе марафона "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

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"У самого Путина нет социальных сетей", - отметил представитель Кремля. Песков напомнил, что сам Путин объяснял это нехваткой времени на ведение социальных сетей.

"Он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков при этом подчеркнул, что Кремль, правительство и отдельные министерства расширяют свое присутствие в социальных сетях и будут совершенствовать эту часть работы.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форум
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