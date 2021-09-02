Более 10 тыс. переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию в Подмосковье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек, переболевших коронавирусом, прошли углубленную диспансеризацию в Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Важно выявить постковидные осложнения, которые мог вызвать коронавирус. Это тромбозы, тахикардия, болезни органов дыхания и другие патологии. Из 10 тыс. человек, прошедших углубленную диспансеризацию, у почти 500 были выявлены осложнения после болезни, все они взяты на диспансерное наблюдение врачами", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что углубленная диспансеризация проходит в два этапа. В рамках первого проводятся такие исследования, как общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. По медицинским показаниям пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансеризацию могут лица старше 18 лет, перенесшие COVID-19, начиная со второго месяца после выздоровления. Для этого необходимо записаться на портале Госуслуг или обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления.