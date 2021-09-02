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Фадеев: полный переход на онлайн-обучение нарушит права на полноценное образование

По словам главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, дистанционное обучение является лишь дополнением к очному образованию

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в случае перехода полностью на дистанционный формат обучения будут нарушены права людей на полноценное образование. Об этом он заявил в ходе круглого стола, посвященного правам человека в эпоху цифровизации.

"Те, кто с пафосом говорит, что теперь будет новый мир, где останется только дистанционное образование, не правы. По нашему мнению, это нарушает права людей на полноценное образование", - сказал глава СПЧ, отметив, что дистанционное обучение - "лишь дополнение к очному образованию".

Ранее Минпросвещения и Минобрнауки сообщили, что новый учебный год в России в условиях пандемии начнется в очном формате, при этом в школах и вузах будут приняты все необходимые антиковидные меры.

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