Фадеев: полный переход на онлайн-обучение нарушит права на полноценное образование

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в случае перехода полностью на дистанционный формат обучения будут нарушены права людей на полноценное образование. Об этом он заявил в ходе круглого стола, посвященного правам человека в эпоху цифровизации.

"Те, кто с пафосом говорит, что теперь будет новый мир, где останется только дистанционное образование, не правы. По нашему мнению, это нарушает права людей на полноценное образование", - сказал глава СПЧ, отметив, что дистанционное обучение - "лишь дополнение к очному образованию".

Ранее Минпросвещения и Минобрнауки сообщили, что новый учебный год в России в условиях пандемии начнется в очном формате, при этом в школах и вузах будут приняты все необходимые антиковидные меры.