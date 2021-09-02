Песков считает фильмы и интервью Дудя интересными

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает фильмы и интервью журналиста Юрия Дудя интересными, но видит в них и спорные моменты. Об этом он заявил, выступая на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

"Что касается Дудя, он делает очень интересные документальные материалы, интервью, но есть спорные моменты", - сказал Песков. В частности, заочно дискутируя с журналистом на поднятую в одном из его фильмов тему, что важнее для страны - армия или дороги, представитель Кремля указал, что "обязательно нужны хорошие дороги, но у тебя их отберут без армии, поэтому лучше и хорошие дороги, и хорошая армия".

Пресс-секретарь отметил, что "Россия - суверенная страна, а это редкость в нашем мире, в мире не много стран, которые суверенны в своей политике, и Россия именно такая".

Песков также напомнил, что "суть и основа идеологии Путина заключается в том, чтобы в России жили счастливые люди, семьи, в стране с развитой экономикой, чтобы была полная стабильность и предсказуемость, чтобы страна быстро развивалась на благо всем россиянам, и все, что делается, подчинено этим задачам".