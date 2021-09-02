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Восточный экономический форум

Песков считает, что незнание азов программирования скоро будет равноценно безграмотности

Выступая на марафоне "Новое знание", представитель Кремля отметил, что сейчас "вся жизнь происходит в цифре"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своем желании изучить азы программирования и выразил мнение, что в будущем незнание как минимум одного языка этой сферы будет равноценно неграмотности.

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Выступая на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума, Песков отметил, что сейчас "вся жизнь происходит в цифре, даже гуманитарную сферу невозможно представить без цифровизации, цифровых платформ, приложений для компьютера и мобильных телефонов". "Мне безумно не хватает понимания программирования, - признался представитель Кремля. - Я вообще считаю, что в самом ближайшем будущем незнание как минимум одного основого языка программирования будет приравниваться к неумению читать или писать, потому что без основ программирования будет просто невозможно воплощать какие-то замыслы, будь то в точных или гуманитарных науках".

Песков также рассказал, что вынашивает идею начать изучать язык программирования. "Хотя бы азы, хотя бы букварь программирования освоить. Пока не получилось, но я все-таки надеюсь, что сделаю это", - добавил пресс-секретарь президента.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форум
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