СМИ: Бритни Спирс не будут предъявлены обвинения в избиении домработницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Бритни Спирс не будет предъявлено никаких обвинений по заявлению ее домработницы, пожаловавшейся в правоохранительные органы на рукоприкладство со стороны певицы. Об этом со ссылкой на заявление департамента шерифа округа Вентура (штат Калифорния) сообщил в среду журнал Hollywood Reporter.

Рассмотревший жалобу руководитель местного отдела по административным правонарушениям Блейк Хеллер, не нашел, как указало издание, достаточных оснований для предъявления обвинений и отклонил заявление истца.

Конфликт, как сообщил ранее портал TMZ, произошел 16 августа в доме певицы в Таузенд-Оукс (штат Калифорния). Спирс якобы повздорила с домработницей из-за своих собак, которые были отправлены к ветеринару и по какой-то причине были оставлены там на несколько дней. Певица обвинила в случившемся домработницу и в ходе возникшей затем словесной перепалки то ли замахнулась на нее, то ли ударила по руке, в которой у женщине в тот момент находился мобильный телефон. Тот выпал и, как написала в своей жалобе домработница, получил повреждения. Таким образом, указал портал, возникли основания для обвинения Спирс в побоях и в причинении ущерба чужой собственности.

И то, и другое, как следует из заявления департамента шерифа округа Вентура, было признано недоказуемым, а стало быть и не имеющим оснований для предъявления каких бы то ни было обвинений.