Прокуратура Дагестана начала проверку по факту саботирования учебного процесса в школе

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана организовала проверку информации по саботированию учебного процесса в школе села Гутатли Цунтинского района. Об этом в четверг ТАСС сообщили в прокуратуре Дагестана.

"В настоящее время республиканская прокуратура начала проверку информации по саботированию учебного процесса в школе села Гутатли Цунтинского района", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает Министерство образования и науки Дагестана, коллектив гутатлинской СОШ Цунтинского района бастует и оказывает негативное влияние на образовательный процесс.

"Учащиеся из-за этого не сумели отпраздновать вчера День знаний. Жители села забирают детей из образовательного учреждения и отдают в соседнее. Причина недовольства коллектива школы - новый директор, который, по мнению учителей, несправедливо увольняет сотрудников", - говорится в сообщении на официальной странице Министерства образования и науки Дагестана в Instagram.