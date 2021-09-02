Песков рассказал, какими качествами должен обладать корреспондент кремлевского пула

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Журналист кремлевского пула должен быть готов работать в ненормированном режиме, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая в четверг на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

"Это очень ответственная работа. Она очень трудная и с точки зрения такой максимально широкой специализации, и трудная просто физически", - сказал Песков, отметив, что говорит об обычных условиях работы, а не о тех, что сложились в последнее время в связи с изменениями, которые вызвала в рабочем графике главы государства пандемия коронавируса.

"Если брать обычный режим работы - это каждодневное перемещение по всей территории страны, по зарубежным странам, это, мягко говоря, ненормированный рабочий день", - добавил представитель Кремля, отметив, что таких понятий как "поздний вечер" или "ночь" для пула фактически не существует, так как работа идет круглосуточно. Песков также обратил внимание на необходимость постоянной подготовки к предстоящим мероприятиям.

"Это просто требует огромного количества знаний от тех, кто работает в кремлевском пуле, физической выносливости, но и должны гореть глаза", - перечислил он главные критерии для работы журналиста с президентом.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что в кремлевский пул, как правило, журналистов выдвигает его руководство. "Мы, как правило, не вмешиваемся, именно главные редакторы или руководство того или иного СМИ отправляют в кремлевский пул своих журналистов, - заключил он.