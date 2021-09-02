Песков уверен, что не может позволить себе выгорать на работе

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что в этой должности не может позволить себе выгорать на работе, так как это было бы нечестно по отношению к главе государства. Об этом он заявил, выступая на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

"У меня не случалось выгорания. Я считаю, что если такое выгорание случается, наступает момент что-то менять, заниматься чем-то другим, - сказал Песков. - Более того, я убежден, что те, кто работает на такой работе, как я, не должны, не могут позволить себе выгорать, это было бы нечестно по отношению к главе государства, на которого он работает. Поэтому, если, не дай бог, случиться, надо будет что-то менять".

Отвечая на вопрос, как он готовит ответы на каверзные вопросы журналистов, Песков признался, что на некоторые вопросы бывает трудно ответить, и "здесь главное не врать, главное не стесняться сказать, что ты чего-то не знаешь, это не зазорно, зазорно - не желать этого узнать". Он добавил, что в таких случаях обещает журналистам уточнить информацию.

Песков также рассказал, что одной из его задач по итогам международных переговоров президента РФ с лидерами других стран, особенно если переговоры непростые, является "не упускать нюансы, которые нужно донести до журналистов, нюансы, которые потом нужно рассказать нашей стране, а это очень сложно".

Представитель Кремля подчеркнул, что президент Путин в переговорах всегда отстаивает интересы России: "Так всегда, и нужно соответствовать этому темпу, чтобы что-то действительно значимое не осталось неосвещенным".