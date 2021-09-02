Песков считает, что для эффективной работы необходимы образование и пытливость

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Образование, пытливость и чувство юмора важны для того, чтобы работать эффективно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Одна из участниц встречи обратила внимание на собственный опыт представителя Кремля. Она задала ему вопрос, какие качества нужно развивать, чтобы так эффективно работать и быть готовым абсолютно ко всему. "Определенная пытливость должна быть, желание постоянно узнавать что-то новое. И, наверное, первое, нужно все-таки образование", - считает Песков.

При этом он обратил внимание на то, что сейчас процесс обучения стал бесконечным. "Это как езда на велосипеде. Вы все время должны крутить педали. Остановиться нельзя", - провел аналогию представитель Кремля.

По его мнению, для такой работы необходимо также "постоянное проживание в информационном потоке". Нужно чувствовать все доступные каналы информации и досконально понимать, "где какая информация идет, где какие акценты делаются", считает пресс-секретарь президента РФ. "Ну и, конечно, чувство юмора", - подытожил Песков.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.